ستوري نجوم كرة القدم.. صورة صلاح المعتادة.. تهنئة شيكا لميدو.. ومهمة جديدة لأمير عزمي

10 صور ترصد احتفال إمام عاشور بالشماريخ في عيد ميلاده قبل القمة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

نشر محمد صلاح عبر حسابه بمنصة انستجرام صورة مع سوبوسلاي كعادته بنشر صورة مع مسجلي الأهداف بليفربول بجانب مقطع فيديو من قيامه بعمليات الاستشفاء عقب مباراة مانشستر سيتي التي سجل بها هدفًا وصنع آخر لزميله سوبوسلاي.

ونشر كذلك أمير عزمي مجاهد صور من مهمته الجديدة كمدير فني لفريق الداخلية بعد رحيله عن الزمالك، كما هنأ قائد الزمالك محمود عبدالرزاق "شيكابالا" عضو لجنة التخطيط الحالي بناديه أحمد حسام "ميدو" بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر ناصر ماهر مقطع فيديو لأدائه عمليات التأهيل والتدريبات البدنية، فيما نشر مدرب الزمالك بيسيرو صورًا له من مباراة القمة أمام الأهلي، كما نشر لاعبي الزمالك صورًا لهم من تدريباتهم يوم أمس الأحد، فيما نشر لاعب الأهلي كريم فؤاد صورة له مع زميله محمد مجدي "أفشة"، فيما شارك زميلهم مروان عطية دعاءً.

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