ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال بنزيما.. أبو تريكة في الاستديو التحليلي.. كهربا يهنئ عماد متعب

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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي والزمالك في القمة؟

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق سانتوس، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة ملائه بالفريق، خلال المشاركة في المران الجماعي.

وشارك نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة متابعيه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في الاستديو التحليلي لإحدى مباريات الدوري الإنجليزي.

وقام النجم المالي أليو ديانج، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مرتديا الزي السعودي.

وحرص أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام"، رفقة عدد من نجوم المنتخب الوطني السابقين.

كما نشر النجم الفرنسي كريم بنزيما، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ى"إنستجرام"، خلال احتفاله بالفوز على فريق الهلال أمس برباعية نظيفة.

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