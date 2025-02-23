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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي والزمالك في القمة؟ (كوميك)

01:30 ص الأحد 23 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أمس السبت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ15 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 33 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، فيما رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 28 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين طوال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي والزمالك بمطالعة الألبوم أعلاه:

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