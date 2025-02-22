"حبيبي لو زعلان".. كزبرة يعلق على غناء جماهير الزمالك لأغنيته بمباراة الأهلي

"برفقة نجم الأحمر".. إمام عاشور يستعرض مهاراته في لعبة جديدة (صور)

ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة النجوم لإمام عاشور.. رونالدو في مران النصر..

10 صور ترصد احتفال إمام عاشور بالشماريخ في عيد ميلاده قبل القمة

كتب - محمد القرش:

علق المغني المصري، أحمد بحار الشهير بـ "كزبرة"، على غناء جماهير الزمالك لأغنيته خلال التعادل مع الأهلي في القمة 129.

ونشر كزبرة مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو لجماهير الزمالك وهي تردد أغنية "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

وعلق أحمد بحار: "مع إني أهلاوي، بس شرف كبير ليا إن جمهور الزمالك يغني أغنيتي في المدرج، وحبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

يُذكر أن مباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس يعلق على هدف أشرف بن شرقي في الزمالك

بهذه الطريقة.. كولر يعاقب لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الزمالك (صور)