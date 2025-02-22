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"حبيبي لو زعلان".. كزبرة يعلق على غناء جماهير الزمالك لأغنيته بمباراة الأهلي

10:09 م السبت 22 فبراير 2025
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كتب - محمد القرش:

علق المغني المصري، أحمد بحار الشهير بـ "كزبرة"، على غناء جماهير الزمالك لأغنيته خلال التعادل مع الأهلي في القمة 129.

ونشر كزبرة مقطع فيديو عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستجرام" مقطع فيديو لجماهير الزمالك وهي تردد أغنية "حبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

وعلق أحمد بحار: "مع إني أهلاوي، بس شرف كبير ليا إن جمهور الزمالك يغني أغنيتي في المدرج، وحبيبي لو زعلان البحر هناك مليان".

يُذكر أن مباراة المارد الأحمر والفارس الأبيض انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

ستوري كزبرة

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