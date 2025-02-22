10 صور ترصد احتفال إمام عاشور بالشماريخ في عيد ميلاده قبل القمة

"برفقة نجم الأحمر".. إمام عاشور يستعرض مهاراته في لعبة جديدة (صور)

ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة النجوم لإمام عاشور.. رونالدو في مران النصر..

كتب - محمد القرش:

وصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، إلى عامه الـ27 أول أمس الخميس.

وحرص أصدقاء إمام على مفاجأته والاحتفال بعيد ميلاده، حيث استقبلوه أسفل منزله بالتورتة والألعاب النارية "شماريخ" دون علمه.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك المقرر لها اليوم السبت، تواجد إمام عاشور بجانب 20 لاعبا.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأكرم توفيق ومصطفى العش وأشرف داري ورامي ربيعه وكريم الدبيس وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا ومروان عطية وعمر الساعي وإمام عاشور وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد عبدالله وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجارديشار.

موعد مباراة القمة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد القاهرة الدولي.