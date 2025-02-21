ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة النجوم لإمام عاشور.. رونالدو في مران النصر.. الحضري وأحمد حسن

"برفقة نجم الأحمر".. إمام عاشور يستعرض مهاراته في لعبة جديدة (صور)

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، صورة له عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، رفقة زميله السابق بالمنتخب عصام الحضري.

وهنأ مهاجم النادي الأهلي وسام أبو علي زميله بالفريق إمام عاشور، من خلال نشر صورة لهما معا، بمناسبة عيد ميلاده.

كما حرص حسين الشحات هو الآخر على تهنئة عاشور بعيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للنصر السعودي.

وحرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، على نشز صورة له رفقة زملائه بفريق اتحاد جدة السعودي، خلال المشاركة في المران الجماعي للفريق.

وفي المقابل نشر كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وشارك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في مباراة أساطير مصر أمام نجوم العالم.

وعلى الجانب الأخر، هنأ حمزة علاء حارس مرمى النادي الأهلي زميله بالفريق إمام عاشور، بمناسبة عيد ميلاده.

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