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زوجة ياسر إبراهيم تحتفل بعيد ميلاد زوجة مروان عطية

09:52 م الأحد 02 فبراير 2025
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    زوجة ياسر إبراهيم
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (10)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (18)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (11)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (16)
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    ياسر إبراهيم وزوجته
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (2)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (3)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (5)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (4)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (7)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (6)
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    ياسر إبراهيم وزوجته
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    اللاعب ياسر إبراهيم وزوجته
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    ياسر إبراهيم وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (8)
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احتفلت أسماء زوجة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد سلمي صقر زوجة مروان عطية.

ونشر أسماء عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات مجموعة من الصور التي جمعتها بسلمي على أنغام "جامدين جامدين"مع تعليق :"كل سنة وانتي طيبة ياسلومي وعقبال مليون سنة وانتي جملية يا اطيب قلب".

وفي سياق منفصل، رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة الثالثة والعشرون في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه اليوم على مودرن سبورت بثلاثية لهدف.

زوجة ياسر إبراهيم

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زوجة ياسر إبراهيم عيد ميلاد زوجة مروان عطية الأهلي زوجة مروان عطية سلمى صقر ياسر إبراهيم
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