كتب- نهى خورشيد:

نشر حسام عاشور نجم النادي الأهلى السابق، 4 صور جديدة رفقة زوجته عبر حسابته على منصات التواصل الإجتماعي.

وشارك عاشور متابعيه عبد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور على أنغام أغنية عمري اللي فات لأحمد سعد.

وفي سياق منفصل، حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزاً على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مواجهة الأهلى ومودرن سبورت تواجد صفقة الأحمر الجديدة المغربي أشرف بن شرقي بمدرجات استاد السلام.