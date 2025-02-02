مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 3
19:00

الأهلي

بطولة العالم لكرة اليد

كرواتيا

26 32
19:00

الدنمارك

الدوري الإنجليزي

أرسنال

5 1
18:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

"عمري اللي فات".. 4 صور جديدة لحسام عاشور وزوجته

09:41 م الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    زوجة حسام عاشور
  • عرض 4 صورة
    لاعب الأهلي السابق حسام عاشور مع زوجته
  • عرض 4 صورة
    حسام عاشور رفقة زوجته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نهى خورشيد:

نشر حسام عاشور نجم النادي الأهلى السابق، 4 صور جديدة رفقة زوجته عبر حسابته على منصات التواصل الإجتماعي.

وشارك عاشور متابعيه عبد موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور على أنغام أغنية عمري اللي فات لأحمد سعد.

وفي سياق منفصل، حقق الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزاً على مودرن سبورت بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مواجهة الأهلى ومودرن سبورت تواجد صفقة الأحمر الجديدة المغربي أشرف بن شرقي بمدرجات استاد السلام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام عاشور وزوجته الأهلي حسام عاشور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان