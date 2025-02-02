كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عائلة العدل برز الحديث عنها بعد ظهوره الثنائي جمال ومدحت بمقر الزمالك؛ لدعم الفريق قبل مواجهة بيراميدز التي أُقيمت يوم أول أمس الجمعة وخسرها لاعبي القلعة البيضاء بثلاثية نظيفة.

دعم عائلة العدل للزمالك

جمال ومدحت العدل لديهما صفقة بنادي الزمالك وهي عضوية لجنة الاستثمار بنادي الزمالك المسؤولة عن توفير الموارد للقلعة البيضاء لذا كان طبيعيًا أن يتم التحدث عن تدخلهم لدعم صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

دعم عائلة العدل للزمالك لا يتوقف عند فترة الانتقالات الشتوية الجارية بل عرف عنها دعمها للزمالك عبر سنوات عديدة وكذلك شقيقهم الفنان سامي العدل قبل وفاته.

مدحت العدل قال خلال مداخلة ببرنامج رقم 10 عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، إن تواجده بمران الزمالك قبل مواجهة بيراميدز ليس حدثًا:"ليست أول مرة لي أن أزور اللاعبين فسبق وقمت بذلك خلال فترة تواجد مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي وكذلك مع حسام وإبراهيم حسن نحن متواجدون منذ أول يوم مع الزمالك وهذا ليس شيئًا جديدًا وحين كنت في أبوظبي قبل السوبر زرت اللاعبين وغيرها فليست المرة الأولى.. نحن داعمون وليسنا أصحاب قرار ما يطلب منا نقدمه".

ولكن ما قد يكون ليس متداولاً هو أن أسرة العدل ـ المعروفة بعملها في مجال الإنتاج الفني ـ ليست جميعها زملكاوي، محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، قال في وقت سابق عبر قناة ناديه:"نحن عائلة نصفها أهلاوي والنصف الآخر زملكاوي، سامي ومدحت وجمال بأولادهم زملكاوية ورمزي عميد العيلة وكبيرنا أهلاوي ومنال أختي وأولادها أهلاوية وأنا أهلاوي ونحن نصف ونصف لكن هذا لا يفسد للود قضية".

عائلة العدل وصفقات الزمالك

عائلة العدل عرف عنها دعمها للزمالك لإنهاء الصفقات وهو ما أكده مدحت العدل خلال فترة الانتقالات الشتوية بقوله خلال المداخلة ذاتها ببرنامج "رقم 10":"حسين لبيب اختار أحمد حسام ميدو في لجنة الكرة التي تعمل حاليًا على حسم صفقات وهدفنا تسهيل عملية جلب الأموال، لكن جروس هو من يختار اللاعبين".

وأوضح العدل أنهم سيجلسون مع زيزو ووالده لحسم ملف تجديد عقده، مضيفًا:"ممكن أجيب علي معلول من بكرة وبالمناسبة اسمه تم طرحه لكن مش هجيب لاعيبة وأنا مش محتاجها، عندي محمود بنتايج وأحمد فتوح أجيب مدافع أحسن وأفيد".

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