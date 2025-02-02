كتب -محمد عبدالهادي:

لم يكن ملف رحيل النجم التونسي علي معلول عن النادي الأهلي هو محور الجدل في الساعات الماضية، بل أيضًا بعض التعليقات الصادرة عن زوجته مريم الزيني والتي تسببت في تسليط الأضواء على كواليس مفاوضاته وأزماته مع القلعة الحمراء.

ففي أكثر من مناسبة، أثارت زوجة علي معلول الجدل بتعليقاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في تصريحات غير مباشرة خلال فترات التفاوض أو عند تعرض اللاعب لأزمات داخل النادي.

زوجة على معلول تثير الجدل وتلميحاتها المستمرة

في شهر أكتوبر من عام 2024، بعدما انتشرت أنباء رحيله عن الأهلي كتبت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام": "لن تكون النهاية مثلما يقال في حقك، ولن يترك ربي شخصا يظلم، وهو في قمة إخلاصه و عزيمته وقوته".

وأكملت حديثها بالقول: "هذه فترة بينت الحقيقي من المزيف، ولاكتشاف معادن البعض، فشكرا للمساندين وشكر أكبر للمجاملين".

وفي الساعات الماضية، خرجت أيضًا زوجة معلول للتعليق لإثارة الجدل مرة أخري بعد إقتراب إعلان رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الأهلي بعدما نشرت Story بمنصة انستجرام لأغنية المغني التونسي نوردو التي تحمل اسم "غريبة" وجاء المقطع الذي نشرته كالتالي:"نسيتو الخير مكتوب ورضيت وباقي لمرارة.. قلبي ورميته والمحبة فيكم خسارة".

على معلول ما بين الرحيل عن الأهلي والتكريم

تتصدر أزمة اللاعب على معلول، حديث القلعة الحمراء في الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن وكيل اللاعب عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف النادي الأهلي لعدم قيده بقائمة الفريق.

من جانبه تدخل محمود الخطيب رئيس النادي للإبقاء على اللاعب وإقناع المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول باستمراره، في ظل رغبة الأخير بعدم قيده لعدم الحاجة الفني لخدماته.

ويسعى الخطيب لاستمرار اللاعب تكريمًا لمسيرته مع القلعة الحمراء، بعدما انضم للفريق في 2016 وخاض معه 287 مباراة سجل خلالها 51 هدفاً وصنع 83 هدفًا.

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