مروان عطية لاعب الأهلي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل مروان عطية لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته سلمخى صقر، من خلال نشر صورة تجممعهما معًا.

ونشر مروان عطية صورة له رفقة زوجته، وكتب عليها: "كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وعقبال مليون سنة، تحققي اللي نفسك فيه يارب، أشوفك أسعد واحدة في الدنيا كلها يا حبيبتي ويخليكي ليا".

وقامت سلمى زوجة نجم وسط الأهلي، بإعادة نشر الصورة مرة آخرى، وكتبت: "وانت طيب يا حبيبي ربنا يخليك ليا".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي الأهلي اليوم نظيره مودرن سبورت، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة جمعهم من 10 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.