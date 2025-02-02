5 صور من احتفال أكرم توفيق بعيد ميلاد نجله

كتب - يوسف محمد:

احتفل أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي أمس السبت، بالاحتفال بعيد ميلاد نجله، من خلال نشر مجموعة من الصور لهما معًا.

وقام توفيق بنشر عدد من الصور له رفقة نجله، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كتب: "كل سنة وانت طيب يا روح قلب أبوك، كل سنة أحسن من اللي قبلها واشوفك أحسن واحد فى الدنيا كلها، ربنا يخليك ليا ويباركلي فيك ويحفظك يارب يا قلبي".

تجديد عقد أكرم مع الأهلي

واقترب نجم وسط المارد الأحمر، من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل، خاصة مع نهاية عقده رفقة الفريق بنهاية المارد الأحمر.

وبات توفيق على بعد خطوات قليلة، من الانتقال إلى نادي الزمالك القطري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 20 نقطة جمعهم من 10 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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