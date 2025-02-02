أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الأهلي (صورة)

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كتب - محمد القرش:

أحيا اللاعب السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، ذكرى شهداء الأهلي الـ72.

ونشر أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة بخلفية سوداء وعليها رقم 72 وكلمة "لن ننساكم".

وحلت الذكرى الثالثة عشر لرحيل 72 شهيدا من جماهير الأهلي أمس السبت، الأول من فبراير، حيث جاء الحادث بسبب أحداث شغب نشبت في مباراة المارد الأحمر والمصري في 1 فبراير من عام 2012.

ولعب محمد أبو تريكة صاحب الـ 46 عاما في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 2003/2004 حتى 2012/13، قبل أن يعتزل في عام 2014.

وحصد تريكة مع المارد الأحمر 7 دوري مصري، 5 دوري أبطال أفريقيا، 4 كأس سوبر مصري، 3 سوبر أفريقي، و2 كأس سوبر.

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