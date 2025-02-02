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أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الأهلي (صورة)

12:32 ص الأحد 02 فبراير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
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    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
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    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
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    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة 1
  • عرض 11 صورة
    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
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    أبو تريكة ووليد سليمان
  • عرض 11 صورة
    محمد أبو تريكة
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كتب - محمد القرش:

أحيا اللاعب السابق لمنتخب مصر والنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، ذكرى شهداء الأهلي الـ72.

ونشر أبو تريكة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" صورة بخلفية سوداء وعليها رقم 72 وكلمة "لن ننساكم".

وحلت الذكرى الثالثة عشر لرحيل 72 شهيدا من جماهير الأهلي أمس السبت، الأول من فبراير، حيث جاء الحادث بسبب أحداث شغب نشبت في مباراة المارد الأحمر والمصري في 1 فبراير من عام 2012.

ولعب محمد أبو تريكة صاحب الـ 46 عاما في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 2003/2004 حتى 2012/13، قبل أن يعتزل في عام 2014.

وحصد تريكة مع المارد الأحمر 7 دوري مصري، 5 دوري أبطال أفريقيا، 4 كأس سوبر مصري، 3 سوبر أفريقي، و2 كأس سوبر.

منشور محمد أبو تريكة عن شهداء الأهلي

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