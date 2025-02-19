"برفقة نجم الأحمر".. إمام عاشور يستعرض مهاراته في لعبة جديدة (صور)

"أسطورة الكوميديا".. تفاصيل مشاركة الحضري في فيلم جديد مع علي ربيع

كتب - نهى خورشيد

استعرض إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مهاراته في لعبة جديدة، قبل خوض مواجهة القمة أمام الزمالك.

ونشر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3 صور من استعراض مهاراته بالتنس رفقة مروان عطية نجم وسط القلعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والمقرر لها على ستاد القاهرة الدولي.