"بشوكولاته وورد أحمر".. احتفال خاص من مروان عطية لزوجته

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كتب - نهى خورشيد

احتفل مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزوجته سلمي صقر بطريقة خاصة.

وشاركت سلمي متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 5 صور من احتفال زوجها بعيد الحب بشوكولاتة وورد أحمر على أنغام أغنية وأنا معاك لعمرو دياب.

وكان عطية احتفال بهدفه الأخير في شباك الإسماعيلي، بوضع الكرة داخل القميص ليعلن عن انتظار مولوده الأول.

وفي سياق منفصل، يخوض الفريق الكروي بالنادي الأهلى مواجهة قوية أمام غريمه التقليدي يوم السبت المقبل، وذلك في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.