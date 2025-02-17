نزال "بأغاني عمرو دياب" بين ليفربول والسيتي بسبب صلاح ومرموش

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الإسماعيلي؟ (كوميك)

"أسطورة الكوميديا".. تفاصيل مشاركة الحضري في فيلم جديد مع علي ربيع

كتب - محمد القرش:

شهدت الساعات الماضية حرب بين حسابات نادي مانشستر سيتي وليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الثنائي المصري.

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر منصة "فيسبوك" صورة لعمر مرموش مع كلمات من أغنية عمرو دياب: "عيني وأنا شايفه عايزة تاني إية؟".

وبعدها بـ 3 ساعات نشر حساب ليفربول عبر منصة "فيسبوك" صورة لمحمد صلاح مع تعليق من نفس أغنية عمرو دياب: "قلبي وأنا عارفه قال لي روحي فيه".

وشهدت منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز تألق الثنائي المصري، حيث سجل عمر مرموش ثلاثية في مرمى نيوكاسل يونايتد، بينما سجل صلاح هدفا وصنع آخر ضد ولفرهامبتون.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

اقرأ أيضًا:

أهلاوي أم زملكاوي؟.. مدرب مرموش يكشف لمصراوي انتماء اللاعب

"خدها مني أنا".. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك