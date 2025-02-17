"أسطورة الكوميديا".. تفاصيل مشاركة الحضري في فيلم جديد مع علي ربيع

"بعد بكائها في حفل الاستاد".. أبرز المعلومات عن نيرفين فريد زوجة محمود

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الإسماعيلي؟ (كوميك)

كتب - محمد القرش:

أعلن اللاعب السابق لمنتخب مصر ونادي الأهلي، عصام الحضري، مشاركته في فيلم جديد يُعرض خلال الفترة المقبلة.

ونشر عصام عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صور من كواليس الفيلم، وعلق: "استنوني فيلم الصفا الثانويه بنات مع أسطورة الكوميديا على ربيع والنجم أوس أوس".

ويشارك في الفيلم كل من: علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وسارة الشامي.

يُذكر أن الحضري حاصل على العديد من البطولات بينها كأس الأمم الأفريقية 4 مرات، و8 دوري مصري، و3 كأس سوبر أفريقي.

View this post on Instagram A post shared by Essam El Hadary (@elhadary)

اقرأ أيضًا:

مع ابنته وزوجته.. إمام عاشور يستعرض احتفاله في مباراة الأهلي والإسماعيلي

"كواليتي رهيب".. زيزو يعلق على انتقال أشرف بن شرقي للنادي الأهلي

هل يشارك في كأس العالم للأندية؟.. قرار حاسم من الزمالك بشأن زيزو