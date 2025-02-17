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"أسطورة الكوميديا".. تفاصيل مشاركة الحضري في فيلم جديد مع علي ربيع

10:31 ص الإثنين 17 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فريق تمثيل فيلم الصفا
  • عرض 8 صورة
    عصام الحضري يحتفل فوق العارضة
  • عرض 8 صورة
    احتفال عصام الحضري فوق العارضة
  • عرض 8 صورة
    احتفال عصام الحضري
  • عرض 8 صورة
    وصول عصام الحضري ومحمد شوقي إلى اليمن للمشاركة بمئوية نادي وحدة عدن
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    عصام الحضري
  • عرض 8 صورة
    عصام الحضري حارس مرمى مصر السابق
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كتب - محمد القرش:

أعلن اللاعب السابق لمنتخب مصر ونادي الأهلي، عصام الحضري، مشاركته في فيلم جديد يُعرض خلال الفترة المقبلة.

ونشر عصام عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صور من كواليس الفيلم، وعلق: "استنوني فيلم الصفا الثانويه بنات مع أسطورة الكوميديا على ربيع والنجم أوس أوس".

ويشارك في الفيلم كل من: علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وسارة الشامي.

يُذكر أن الحضري حاصل على العديد من البطولات بينها كأس الأمم الأفريقية 4 مرات، و8 دوري مصري، و3 كأس سوبر أفريقي.

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A post shared by Essam El Hadary (@elhadary)

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عصام الحضري علي ريع فيلم الصفا الثانويه بنات أوس أوس بيومى فؤاد
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