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مع ابنته وزوجته.. إمام عاشور يستعرض احتفاله في مباراة الأهلي والإسماعيلي

10:06 ص الإثنين 17 فبراير 2025

احتفال إمام عاشور بهدفه (4)

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كتب - محمد القرش:

استعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إمام عاشور، احتفاله في مباراة الأهلي والإسماعيلي.

ونشر إمام عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صورة احتفاله في مباراة الإسماعيلي والتي ظهر فيها ماسكا شنكار القدم اليمنى عليه صورته مع ابنته وزوجته، وشنكار القدم اليسرى عليه صورته مع ابنته التي تدعى كتاليا.

وسجل عاشور هدفا وقدم آخر في فوز المارد الأحمر على الدراويش برباعية دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعزز اللاعب صاحب الـ 26 عاما صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز برصيد 8 أهداف، وبفارق هدفين عن الوصيف ناصر منسي لاعب الزمالك.

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A post shared by Lion🦁 (@emam.ashour90)

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