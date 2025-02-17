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ستوري نجوم الكرة.. رسالة الجفالي.. احتفال حسين وإمام الغامض.. وابنة محمد صلاح

03:19 ص الإثنين 17 فبراير 2025
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    إمام عاشور
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    أحمد نبيل كوكا
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    محمد شريف
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح صورته التي أصبحت معتادة مع اللاعب الذي سجل بالمباراة وهذه المرة كانت لويس دياز الذي سجل في مرمى وولفرهامبتون، كما نشر مقطع فيديو لابنته مكة.

وردّ إمام عاشور على إشارة مروان عطية الذي هنأه على الهدف بصورة لهما وقوله:"النص اللي يخص مبروك ياحبيبي"، فيما نشر لاعب الأهلي حسين الشحات صروة لاحتفاله بهدفه في مرمى الإسماعيلي مع إمام عاشور.

ونشر المحترف التونسي بصفوف الزمالك أحمد الجفالي صورة له من تدريبات المستبعدين بالزمالك عقب مباراة بتروجت مساء أمس الأحد التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق لينفي مغادرته لبلاده لضيق وقت مشاركته.

ونشر لاعبا الأهلي رامي ربيعة وأحمد كوكا صوراً لهما من مباراة فريقهما أمام الإسماعيلي التي انتهت برباعية نظيفة، فيما نشر المحترف المصري بصفوف الخليج السعودي محمد شريف صورة له من تدريبات فريقه.

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