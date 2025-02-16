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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الإسماعيلي؟ (كوميك)

10:39 م الأحد 16 فبراير 2025
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الإسماعيلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع المارد الأحمر رصيده، إلى النقطة رقم 32 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة رقم 12 في المركز الـ14 بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وفوز الأهلي برباعية نظيفة على حساب فريق الإسماعيلي، ومع أداء اللاعبين خلال اللقاء أيضا.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الإسماعيلي، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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