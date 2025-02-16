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زوجة مروان عطية تعلق على احتفاله المثير بهدفه فى الإسماعيلي

08:51 م الأحد 16 فبراير 2025
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    احتفال مروان عطية
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    احتفال مروان عطية
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كتب - نهى خورشيد:

علقت سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على احتفاله بهدفه في شباك الإسماعيلي.

ونشرت سلمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو من احتفال زوجها بالهدف معلناً عن انتظارهما طفلهما الأول:"يا أحن أب".

ونجح الفريق الكروي بالنادي الأهلى في إنهاء الشوط الأول متقدماً نظيره الإسماعيلي، بهدف جاء بتوقيع مروان عطية.

وفي سياق متصل، دخل المارد الأحمر اللقاء محتلاً المركز وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، في حال فوزه اليوم سيصل إلى الصدارة برصيد 32 نقطة.

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