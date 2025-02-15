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ستوري نجوم كرة القدم.. ابنة مؤمن زكريا في المستشفى.. وإمام عاشور في مران الأهلي

02:57 ص السبت 15 فبراير 2025
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    ستوري دونجا
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    ستوري عمر خضر
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    ستوري إمام عاشور
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    ستوري محمد عبد المنعم
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شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر مؤمن زكريا صورة ابنته، نيللي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وهنأ المحترف المصري، محمد عبد المنعم، والده بعيد ميلاده بعد نشره صورة لهما، وكتب عليها: "كل سنة وانت أجمل واحلى حاجة في حياتي، والله يا حج ربنا يباركلك في عمرك ويخليك لينا".

واستعرض لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وشارك نبيل عماد دونجا متابعيه عبر منصة "إنستجرام" صورة تجمعه بـ محمود عبد الرازق شيكابالا في مران الفريق استعدادا لمواجهة بتروجيت.

لمشاهدة المزيد من "ستوري" نجوم كرة القدم.. طالع الصور أعلاه

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ستوري نجوم كرة القدم مؤمن زكريا إمام عاشور أفشة شيكابالا دونجا
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