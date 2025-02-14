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أقيم حفل زفاف حارس مرمى المنتخب الأول لكرة القدم المصري، محمود جاد، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة أمس الخميس.

وشهد الحفل حضور الأهل والأصحاب، حيث حرس عدد من زملاء اللاعب في فريق المصري على التهنئة مثل، كريم بامبو وباهر المحمدي وصلاح محسن.

بالإضافة إلى ميدو جابر وأحمد عيد ويوسف الجوهري، والحارس محمود حمدي.

نجوم الأهلي والزمالك في حفل زفاف محمود جاد

وحرص زملاء اللاعب السابقين في منتخب الناشئين ونادي إنبي على الحضور، إذ تواجد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، وأحمد حمدي لاعب خط وسط الزمالك.

يُذكر أن محمود جاد انتقل إلى نادي المصري البورسعيدي في موسم 2022/23 قادما من إنبي، في صفقة بلغت قيمتها 1.30 مليون يورو.

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