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"بحبك ودايبة أنا فيك".. زوجة مروان عطية تتغزل به بـ 3 صور

10:43 م الأربعاء 12 فبراير 2025

مروان عطية وزوجته

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كتب - نهى خورشيد:

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة جديدة لهما.

وشاركت سلمى متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ثلاثة صور مع مروان على أنغام أغنية تامر حسني "يابنت الايه".

وخطف الفريق الكروي بالنادي الأهلي فوزاً ثمنياً من نظيره غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل القلعة الحمراء المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 8 لقاءات والتعادل في 5 ولم يتلقى الأهلى أي هزيمة منذ بداية الموسم الجاري.

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سلمى صقر مروان عطية الأهلي إنستجرام مروان عطية الدوري المصري زوجة مروان عطية
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