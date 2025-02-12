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كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته؟ (صور)

09:38 م الأربعاء 12 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (1)
  • عرض 6 صورة
    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (4)
  • عرض 6 صورة
    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (5)
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    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (3)
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    كيف احتفل حسين الشحات بعيد ميلاد زوجته (2)
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كتب - نهى خورشيد:

احتفل حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة، موجهاً لها رسالة رومانسية.

حسين الشحات يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ونشر الشحات عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور التي جمعته بزوجته:"كل سنه وانتي معايا و كل سنه وانتي طيبه كل سنه وانتي في ضهري كل سنه وانتي ام عيالي وانتي حبيبتي وروحي..كل سنه وانتى دايما جنبي في كل لحظة..كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي يارب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروى بالنادى الأهلى لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأحمر وصافة جدول ترتيب دوري نايل برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي بيراميدز صاحب الـ30 نقطة.

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حسين الشحات الأهلي عيد ميلاد زوجة حسين الشحات إنستجرام حسين الشحات
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