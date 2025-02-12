ستوري نجوم كرة القدم.. لاعبو الزمالك يهنئون الجزيري.. قندوسي يؤدي مناسك العمرة.. وصلاح في التدريبات

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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 13 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

هنأ لاعبو الزمالك شيكابالا وزيزو وسيف فاروق جعفر زميلهم في الفريق التونسي سيف الدين الجزيري بعيد ميلاده، كما حرصت زوجة الأخير على تهنئته بعيد ميلاده.

ونشر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورا له وهو يضحك في تدريباته الريدز، فيما نشر أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا صورته وهو يؤدي مناسك العمرة.

وشارك أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، متابعيه صورته رفقة زوجته، فيما نشر محمود جهاد لاعب الزمالك صورته مع زملائه السابقين بفريق فاركو، من اللقاء الذي جمع الزمالك وفاركو، مساء أمس.

ونشر التونسي أحمد جفالي صورته من داخل متحف نادي الزمالك، أثناء التقاطه صورة لكأس الكونفدرالية الأفريقية، وكتب: "وعلى الله يتوكل المؤمنون".

وشارك محمد حمدي لاعب الزمالك نتيجة مباراة الفريق ضد فاركو، عبر خاصة "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله".

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