كريستيانو الأكثر اشتراكا.. ارتفاع مهول في عدد متابعي مرموش خلال 18 يوما

كتب - محمد القرش:

استفاد المهاجم المصري، عمر مرموش، من انتقاله إلى مانشستر سيتي ماديا بعد ارتفاع أجره الأسبوعي أضعاف ما كان يتقاضاه مع آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولم تكن مكاسب الانتقال لبطل الدوري الإنجليزي مادية فقط، بل أيضًا على مستوى السوشيال ميديا والشهرة عالميا.

وقبل إعلان نادي مانشستر سيتي عن مرموش لاعبا للفريق الأول لكرة القدم، كان المصري يمتلك 1.8 مليون متابع على حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وبعد الإعلان الرسمي يوم 23 يناير 2025، ظل عدد متابعي عمر على إنستجرام في تزايد، حتى الوصول إلى 2.7 مليون متابع ليقدر الارتفاع بـ 900 ألف متابع حتى اللحظة الحالية.

كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، لديهما أكبر عدد من المتابعين المشتركين مع حساب عمر مرموش بنسبة 64% و61% على التوالي.

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