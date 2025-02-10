في عيد ميلاده.. أبرز 7 معلومات عن زوجة ياسر إبراهيم وأولاده وإحصائياته مع الأهلي

لا تفوت أسماء ياسر زوجة نجم النادي الأهلي ياسر إبراهيم، على إظهار مدى حبها الشديد والكبير للاعب، لذلك استغلت احتفال اللاعب بعيد ميلاده، وحرصت على تهنئته بطريقة مميزة وبكلمات تشير إلى عمق المشاعر التي تحملها هذه أسماء لزوجها.

ونشرت أسماء، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها وكتبت: "كل سنة وانت طيب ياروحي وعقبال مليون سنة وانت جنبي".

علاقة ياسر إبراهيم وزوجته

وتزوج ياسر إبراهيم من أسماء، في عام 2015، خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، ويمتلك الثنائي ثلاثة أطفال ولدين وبنت.

وتحرص أسماء على دعم زوجها بشكل دائم ومستمر، في مختلف المناسبات والمباريات، حيث تحرص على متابعة العديد من المباريات من داخل المدرجات، كما أنها تحتفي به وبأدائه بشكل مستمر.

وتحتفي زوجة نجم الأهلي، بأداء زوجها مع الفريق بشكل مستمر، حيث سبق وكتبت عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، عقب تسجيل إبراهيم هدف في مرمى أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية: "جول ياسر إبراهيم".

وتتواجد أسماء بشكل دائم ومستمر، في الاحتفالات الرياضية والبطولات التي يحققها زوجها مع المارد الأحمر، منها ظهورها معه عقب التتويج ببطولة الدوري المصري، وألتقاط صور وهو يرتدي رقم 44، في إشارة إلى تتويج الأهلي بالدوري رقم 44 في تاريخه.

وتمتلك زوجة مدافع المارد الأحمر، 50 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أرقام ياسر إبراهيم مع الأهلي

وانتقل ياسر إبراهيم إلى النادي الأهلي، في يناير من عام 2019، قادمًا من فريق سموحة مقابل مبلغ مالي تخطى المليون دولار في ذلك الوقت.

وشارك اللاعب رفقة المارد الأحمر حتى الأن، في 194 مباراة ساهم خلالهم في 12 هدفًا، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

وحقق صاحب ال 32 عامًا، رفقة المارد الأحمر 18 بطولة، بواقع 4 بطولات للدوري المصري، ومثلهم لبطولة دوري أبطال أفريقيا، 4 ألقاب لكأس السوبر المصري أيضًا وثلاثة ألقاب لكأس مصر، لقبين لبطولة كأس السوبر الأفريقي ولقب لبطولة كأس بطل القارات الثلاث "المحيط الهادي، آسيا وأفريقيا".

إحصائيات ياسر إبراهيم مع منتخب مصر

وعلى الرغم من الأداء الكبير والمتميز للاعب صاحب الـ 32 عامًا مع النادي الأهلي، منذ انضمامه إلى الفريق، إلا أنه لم يتمكن من تسجيل مشوار مميز أو مرجو مع الفراعنة، حيث اكفى اللاعب بخوض 6 مباريات فقط مع المنتخب الوطني.

ويعود تاريخ أول مباراة شارك فيها إبراهيم رفقة الفراعنة، إلى عام 2022 أمام منتخب السنغال في تصفيات كأس العالم، انتهت لصالح أسود التيرانجا في ذلك الوقت بهدف دون مقابل.