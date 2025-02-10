ستوري نجوم كرة القدم .. رياضة ابنة أفشة.. رسالة مصدق لبنتايج.. وتهنأة حارس الأهلي للاعب الزمالك

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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي أعاد نشر مقطع فيديو لتدريبات له هو وزميله بالفريق طاهر محمد طاهر كانت نشرتها حسابات ناديهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما شارك زميليه عمرو السولية ومحمد هاني صورًا من مشاركتهم بالتدريبات الجماعية للأهلي.

ونشر النجم السلوفيني بالنادي الأهلي جراديشار مقطع فيديو لحوار مصور نشرته حسابات ناديه عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما شارك لاعب وسط القلعة الحمراء محمد مجدي "أفشة" مقطع فيديو لممارسة ابنته رياضة السباحة.

وهنأ حارس مرمى الأهلي حمزة علاء زميله بالمنتخب الأولمبي ولاعب وسط الزمالك محمد شحاتة بعيد ميلاده، كما نشر الوافد الجديد على صفوف الزمالك بالانتقالات الشتوية الجارية المغربي صلاح مصدق صورة له مع مواطنه بصفوف الزمالك محمود بنتايج مذيلاً:"ابن بلدي".

وهنأ لاعب الزمالك محمود حمدي "الونش" المحترف المصري بصفوف نيس الفرنسي محمد عبدالمنعم بعيد ميلاده كما طمأن متابعيه على إصابته.

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