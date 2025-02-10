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زوجة ياسر إبراهيم تحتفل بعيد ميلاده

02:29 ص الإثنين 10 فبراير 2025
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    زوجة ياسر إبراهيم 1
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (16)
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    ياسر إبراهيم وزوجته
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (15)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (19)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (14)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (11)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (17)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (3)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (6)
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم
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يحتفل اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم بعيد ميلاده ال 32.

وحرصت أسماء ياسر، زوجة لاعب النادي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أسماء، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها وكتبت: "كل سنة وانت طيب ياروحي وعقبال مليون سنة وانت جنبي".

أرقام ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي الموسم الحالي

وشارك صاحب ال 32 عامًا، رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي في 16 مباراة، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

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يارس إبراهيم النادي الأهلي زوجة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم وزوجته
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