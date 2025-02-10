زوجة ياسر إبراهيم تحتفل بعيد ميلاده

"أكبر سنًا وتعمل عارضة أزياء".. من هى آشلين كاسترو صديقة جود بيلينجهام؟

يحتفل اليوم الاثنين الموافق 10 فبراير، مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر ياسر إبراهيم بعيد ميلاده ال 32.

وحرصت أسماء ياسر، زوجة لاعب النادي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت أسماء، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها وكتبت: "كل سنة وانت طيب ياروحي وعقبال مليون سنة وانت جنبي".

أرقام ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي الموسم الحالي

وشارك صاحب ال 32 عامًا، رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الحالي في 16 مباراة، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

أقرأ أيضًا:

"قبل مواجهة الأهلي".. غزل المحلة يعلن تعيين لاعب الزمالك السابق في الجهاز الفني للفريق

ميشالاك بينهم.. 3 قضايا ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"