5 صور من احتفال حسين الشحات بعيد ميلاد والدته

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كتب - يوسف محمد:

احتفل حسين الشحات نجم النادي الأهلي اليوم السبت، بعيد ميلاد والدته، من خلال نشر مجموعة من الصور لها، عبر حسابه على "إنستجرام".

ونشر الشحات صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "أمي جنة ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي يارب، ودايمًا عايش على دعواتك كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي يارب، والعمر كله ليكي ربنا يحفظك يارب".

وشارك حسين الشحات رفقة النادي الأهلي، خلال الموسم الحالي في 21 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويلاقي النادي الأهلي نظيره مودرن سبورت غدًا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، في إطار منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

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