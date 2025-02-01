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"الغل في أبهى صوره".. زوجة محمد عواد تعلق على إصابة محمود بنتايك في مباراة بيراميدز

10:39 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 9 صورة
    المغربي محمود بنتايك
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    محمود بنتايك
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 9 صورة
    محمود بنتايك لاعب الزمالك (2)
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كتب - يوسف محمد:

علقت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، على الإصابة التي تعرض لها محمود بنتايك الظهير الأيسر للفريق، في مباراة بيراميدز أمس.

ونشرت حنين، صورة لبنتايك من مباراة أمس، وكتبت عليها: "ملخص المباراة العنف والغل في أبهى صورة، سلامتك يا نتايك".

وكان بنتايك سقط على رأسه قبل دقائق قليلة من نهاية مباراة فريقه أمام بيراميدز أمس، الأخيرة من ليغادر الملعب.

وكان محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أكد أن بنتايك لا يعاني من إصابة قوية، لكنه يعاني من جرح في الوجه فقط، مشيرًا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد غدًا الأحد.

ويذكر أن الزمالك، تلقى الهزيمة أمس أمام نظيره بيراميدز، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 ببطولة الدوري المصري.

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