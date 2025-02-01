"موضوع عائلي".. مودرن سبورت يثير الجدل بمنشور عن مباراة الأهلي

كتب - محمد القرش:

أثار الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت الجدل بمنظور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مباراة الأهلي في الدوري المصري.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مودرن عبر منصة "فيسبوك" صورة بها تميمة الأهلي ومودرن (الأسد والنصر)، مع تعليق: "موضوع عائلي، مودرن سبورت ضد الأهلي".

ومن المقرر أن يلاقي المارد الأحمر نظيره مودرن غدا الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

نقل مباراة الأهلي ومودرن

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر على استاد السلام، بعدما كان مقرر لها استاد القاهرة الدولي.

وجاء نقل المباراة نظرا لغلق ملعب استاد القاهرة في الفترة من 1 فبراير الى 21 فبراير المقبل، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

يُذكر أن المارد الأحمر يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، بينما يحتل مودرن المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

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