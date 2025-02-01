زوجة وليد سليمان تحيي ذكرى شهداء الأهلي

كتبت-هند عواد:

أحيت زوجة وليد سليمان لاعب الأهلي السابق "ياسمين"، ذكرى الـ72 شهيدا من جماهير النادي الأهلي، الذين رحلوا في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي عام 2012.

وكتبت ياسمين زوجة وليد سليمان، عبر خاصية "القصص القصيرة" على صفحتها الرسمية بموقع"إنستجرام": "سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم".

في سياق متصل، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على مودرن سبورت، في السابعة مساء غدا الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

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