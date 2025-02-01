مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
16:00

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
17:00

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيبسويتش تاون

- -
17:00

ساوثامبتون

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
19:30

أستون فيلا

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
19:30

مايوركا

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

بعد اعتدائه على حكم المباراة.. من هو أحمد فهيم عضو إدارة الإسماعيلي؟

07:00 ص السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (5)
  • عرض 6 صورة
    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (3)
  • عرض 6 صورة
    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (1)
  • عرض 6 صورة
    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (4)
  • عرض 6 صورة
    عضو مجلس الإسماعيلي يعتدي على حكم مباراة طلائع الجيش (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شهدت الدقيقة 88 من مباراة الإسماعيلي وطلائع المؤجلة من الجولة العاشرة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة اعتداء عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم على حكم اللقاء نادر قمر الدولة داخل الملعب قبل أن يتدخل أفراد الأمن.

الاعتداء على حكم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

وجاءت الواقعة بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لطلائع الجيش والتي سجلها رجب عمران، لتصبح النتيجة (2-1) وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

واتخذ حكم المباراة نادر قمر الدولة إجراءًا قانونيًا ضد عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أحمد فهيم بتحرر محضر ضده.

قرار لجنة الأندية بعد الاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة

وقررت رابطة الأندية إحالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم ورئيس مجلس إدارة النادي نصر أبو الحسن رئيس إلى لجنة الانضباط.

من هو أحمد فهيم عضو إدارة الإسماعيلي؟

أحمد فهيم فاز بعضوية مجلس إدارة نادي الإسماعيلي كمرشح فوق السن؛ إذ يحمل محامي حر حاصل على ليسانس حقوق بجانب حصوله على دبلومة إدارة الرياضة (CIES) دبلومة ال FIFA.

وكان فهيم عضوًا بلجنة مؤقته لنادي الإسماعيلى الرياضي سابقاً بجانب كونه مسؤولاً عن الملف القانوني بالنادي.

تواجد فهيم كذلك كعضو باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 كما كان عضوًا باللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية تحت 20 عاماً سنة 2023.

اقرأ أيضًا:

ستوري كرة القدم.. أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الأهلي.. وأشرف بن شرقي في التتش

كم يتقاضى هذا المدرب واللاعبين الذين لا يحققون شيئا.. فينجادا يعلق على هزيمة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد فهيم عضو إدارة الإسماعيلي الحكم نادر قمر الدولة حكم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحشد العسكري يدعو للقلق.. سفير إسرائيل بالأمم المتحدة يحرض على مصر
رغم اعتراض البلدين.. ترامب: الأردن ومصر سيستقبلان سكانًا من غزة
لمدة 6 سنوات.. الجيزة: غلق كلي لامتداد شارع الأهرام بدءًا من غدًا السبت
25 صورة لمشاركة الأحزاب والقوى الشعبية في الوقفة التضامنية أمام معبر رفح