بعد اعتدائه على حكم المباراة.. من هو أحمد فهيم عضو إدارة الإسماعيلي؟

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شهدت الدقيقة 88 من مباراة الإسماعيلي وطلائع المؤجلة من الجولة العاشرة التي أُقيمت مساء أمس الجمعة اعتداء عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم على حكم اللقاء نادر قمر الدولة داخل الملعب قبل أن يتدخل أفراد الأمن.

الاعتداء على حكم مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

وجاءت الواقعة بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء لطلائع الجيش والتي سجلها رجب عمران، لتصبح النتيجة (2-1) وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة.

واتخذ حكم المباراة نادر قمر الدولة إجراءًا قانونيًا ضد عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي أحمد فهيم بتحرر محضر ضده.

قرار لجنة الأندية بعد الاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة

وقررت رابطة الأندية إحالة عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أحمد فهيم ورئيس مجلس إدارة النادي نصر أبو الحسن رئيس إلى لجنة الانضباط.

من هو أحمد فهيم عضو إدارة الإسماعيلي؟

أحمد فهيم فاز بعضوية مجلس إدارة نادي الإسماعيلي كمرشح فوق السن؛ إذ يحمل محامي حر حاصل على ليسانس حقوق بجانب حصوله على دبلومة إدارة الرياضة (CIES) دبلومة ال FIFA.

وكان فهيم عضوًا بلجنة مؤقته لنادي الإسماعيلى الرياضي سابقاً بجانب كونه مسؤولاً عن الملف القانوني بالنادي.

تواجد فهيم كذلك كعضو باللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 كما كان عضوًا باللجنة المنظمة للبطولة الأفريقية تحت 20 عاماً سنة 2023.

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