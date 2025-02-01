قبل الانضمام للأهلي.. 7 محطات في حياة أشرف بن شرقي المهنية

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كتب - محمد القرش:

مر الجناح المغربي، أشرف بن شرقي، بالعديد من المحطات خلال 30 عاما منذ ولادته، ومر بـ7 محطات هامة في حياته المهنية والتي برزته كأحد أفضل اللاعبين داخل القارة السمراء.

وكل تلك المحطات أدت إلى انتقاله إلى النادي الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، نظرا لخبرته وجودته وفنياته التي شهدتها الملاعب الأفريقية والعربية خلال السنوات الماضية.

وبدأ بن شرقي حياته الكروية مع نادي المغرب الفاسي في موسم 2014/15، قبل أن ينتقل إلى الوداد بعد 3 مواسم ويبدأ رحلة التألق والشهرة.

7 محطات في حياة أشرف بن شرقي المهنية

1. المغرب الفاسي - 13 هدفا + 5 تمريرات (18 مساهمة تهديفية) خلال 48 مباراة

2. الوداد المغربي - 9 أهداف + 9 تمريرات (18 مساهمة تهديفية) خلال 43 مباراة

3. الهلال السعودي - 3 أهداف + تمريرتين (5 مساهمة تهديفية) خلال 13 مباراة

4. لانس الفرنسي - 4 أهداف + تمريرة (5 مساهمة تهديفية) خلال 26 مباراة

5. الزمالك المصري - 41 هدفا + 24 تمريرة (69 مساهمة تهديفية) خلال 109 مباراة

6. الجزيرة الإماراتي - 9 أهداف + تمريرة (10 مساهمات تهديفية) خلال 33 مباراة

7. الريان القطري - 18 هدفا + 12 تمريرة (30 مساهمة تهديفية) خلال 44 مباراة