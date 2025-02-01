ستوري كرة القدم.. أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الأهلي.. وأشرف بن شرقي في التتش

"خنجر وبلاغ للشرطة".. ردود أفعال قوية من نجوم وجماهير الزمالك على انتقال

كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحيا اللاعب السابق للنادي الأهلي، محمد أبو تريكة، ذكرى شهداء جماهير المارد الأحمر الـ72، بنشر صورة عليها رقم 72 وكلمة "لن ننساكم".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر خاصية "ستوري" على منصة "إنستجرام" صورة للوافد الجديد، أشرف بن شرقي، أثناء تقديمه لاعبا للفريق.

وهنأ أحمد علاء زميله السابق في النادي الأهلي محمد نجيب بمناسبه عيد ميلاده الـ 42، حيث نشر صورة تجمع بينهما مع تعليق "كل سنة وانت طيب ياعم مصر".

واستعرض المحترف المصري، محمد عبد المنعم، صورة له من مباراة نيس وبودو جليمت في الجولة الثامنة من الدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وحرص حارس مرمى بيراميدز، شريف إكرامي، على نشر صورة احتفاله بالفوز على الزمالك بثلاثية دون رد، والتي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشارك حكيم زيياش متابعيه، صورة له من أول مشاركة مع الدحيل والتي انتهت بالفوز على أم صلال بثنائية مقابل هدف في الدوري القطري.