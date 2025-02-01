"خنجر وبلاغ للشرطة".. ردود أفعال قوية من نجوم وجماهير الزمالك على انتقال

خطف المصور الخاص بفريق بيراميدز الأنظار على هامش مبارا ناديه ونظيره الزمالك في الدوري عندما تقدم بخطبة الزميلة الصحفية منار جبة.

واستعان مصور بيراميدز في خطته لمفاجئة منار جبة بالتقدم لخطبتها بلاعب الفريق يوسف أوباما.

أوباماأحضر خاتم ليوسف المصور عند مقاعد بدلاء فريق بيراميدز ليقدمه للزميلة وسط احتفالات من المتواجدين بالمباراة.

ونشر أوباما صورة ليوسف ومنار عبر حسابه عبر انستجرام عقب المباراة مُهنئًا إياهما، ليرد مصور بيراميدز إن اليوم لن يكون جميلاً بدونه.

الزمالك يخسر أمام بيراميدز

وهو المشهد الذي يكسر الندية الكبيرة التي ظهرت من لاعبي الفريقين خلال اللقاء قبل أن يستطع فريق بيراميدز بالشوط الثاني حسم اللقاء بثلاثية خلال قرابة 15 دقيقة.

ترتيب الزمالك وبيراميدز بالدوري

الفوز رفع رصيد فريق بيراميدز إلى النقطة 24 معززاً صدارته لجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي أصبح وصيفًا بفارق الأهداف عن الزمالك الذي تراجع للمركز الثالث.

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