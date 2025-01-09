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كتب- محمد عبدالهادي:

دخل المهاجم المغربي إلياس شوارف، ضمن دائرة اهتمامات النادي الأهلي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم الفريق بالموسم الجاري.

إلياس شوارف صفقة الأهلي المحتملة؟

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المغربية إلياس شوارف، لاعب سيون السويسري يأتي في مقدمة اهتمامات النادي الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق في يناير الجاري".

وكان الإعلامي أحمد شوبير، مقدم برنامج "حارس الأهلي عبر قناة "الأهلي"، أعلن رغبة كولر في التعاقد مع صفقة تبلغ قيمتها 3 مليون يورو، المقصود بها "شوارف".

من هو المهاجم المغربي إلياس شوارف ؟

يبلغ إلياس شوارف من العمر 25 عامًا، حيث ولد في 12 ديسمبر 2000.

إلياس شوارف يلعب في صفوف نادي سيون السويسري، ويجيد في مركز الجناح والمهاجم .

ويعود اللاعب لأصول مغربية، ولكنه يمتلك الجنسية الجزائرية والفرنسية.

وبدأ إلياس شوارف مسيرته في نادي شاتورو الفرنسي وتدرج في الأعمار السنية، حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2019.

وقضى شوارف 3 مواسم مع فريق شاتورو وخاض معهم 84 مباراة ساهم في 15 هدفًا، حيث سجل 4 وصنع 11 هدفًا.

وانضم إلياس شوارف لصفوف نادي سيون السويسري في موسم 2022 - 2023.

ولعب شوارف 98 مباراة رفقة سيون السويسري، سجل 15 هدفًا وصنع 17 آخرين.

وخاض شوارف مباراة واحدة مع منتخب فرنسا للشباب عام 2019.

ولم يلعب شوارف في أي دوري عربي من قبل، وعرض الاتحاد المغربي لكرة القدم عليه تمثيل المنتخب الأول لكنه لم ينضم لأسود الأطلس.

ويلقب في سويسرا بـ "زيدان المغرب".

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