يتمتع مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق بجماهيرية كبيرة، لما قدمه في مشواره الكروي، سواء في مصر أو خلال فترة احترافه في الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى عمله كعضو في اتحاد الكرة المصري.

والجماهيرية الكبيرة، التي يتمتع بها مجدي عبد الغني جعلته دائمًا تحت الأنظار والأضواء، من قبل كل محبي وعشاق كرة القدم المصرية، بعدما اتجه إلى العمل الإعلامي، مما جعل أخباره والمعلومات المتعلقة به، محط أنظار واهتمام الكثير من المتابعين.

ومن الأمور المتعلقة بنجم الأهلي وتزايدت عليها عمليات البحث بدرجة كبيرة، خلال الساعات الماضية، خاصة بعد احتجازه بسبب قيادته سيارة بدون لوحات معدنية، هو الرغبة في الاطلاع على المعلومات الشخصية والعائلية لنجم الأهلي.

عائلة مجدي عبد الغني

ولا تتوفر الكثير من المعلومات عن عائلة مجدي عبد الغني وبشكل خاص زوجته، حيث أن عبد الغني يحرص دائمًا على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء بشكل كبير.

ويمتلك مجدي عبد الغني ثلاثة أبناء وهم: "أحمد، الذي يعمل كمهندس، يوسف لاعب كرة قدم، بالإضافة إلى سلمى والتي تعمل في مجال الموضة كمصممة أزياء.

من هو يوسف عبد الغني نجل مجدي عبد الغني؟

يبلغ يوسف مجدي عبد الغني من العمر 30 عاماً، لكونه من مواليد 6 أكتوبر 1994، هو لاعب كرة قدم، يجيد اللعب في مركز خط الوسط.

وبدأ يوسف عبد الغني مسيرته الاحترافية في كرة القدم، من صفوف نادي دمياط، الذي انتقل منه إلى نادي النصر في نوفمبر عام 2020.

وفي سبتمبر عام 2021، انتقل يوسف مجدي عبد الغني إلى صفوف نادي الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، الذي استمر في صفوفه لمدة موسمين.

ورحل يوسف عبد الغني، عن صفوف نادي إيسترن كومباني في يناير 2023 وانضم إلى صفوف المقاولون العرب، قبل أن يرحل عن الفريق في فبراير 2024 متجهاً إلى صفوف السكة الحديد مودرن.

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