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كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟

09:49 م الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 12 صورة
    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (2)
  • عرض 12 صورة
    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (3)
  • عرض 12 صورة
    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (6)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (4)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (7)
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    كيف هنأ نجوم الزمالك أحمد سيد زيزو بعيد ميلاده؟ (5)
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    تهنئة أحمد سيد زيزو (1)
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كتب - نهى خورشيد:

حرص نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تهنئة أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض بعيد ميلاده.

ونشر العديد من نجوم الفارس الأبيض عبر حساباتهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسائل تهنئة لزيزو يعرضها مصراوي في السطور التالية:

أحمد فتوح: كل سنة وأنت طيب يا أخويا.

حسام عبدالمجيد:عيد ميلاد سعيد أخي.

محمد صبحي: كل سنة وأنت طيب يا أخويا وسنة سعيدة عليك يارب.

محمد عواد:عيد ميلاد سعيد يا زوز.

نبيل عماد دونجا: عيد ميلاد سعيد أخي.

حسام أشرف: عيد ميلاد سعيد أخي.

ناصر منسي: كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي.

سيف الجزيري: عيد ميلاد سعيد صديقي.

أحمد مجدي: عيد ميلاد سعيد كينج.

مصطفي الزناري : كل سنة وأنت طيب يا زوز.

محمد شحاتة: عيد ميلاد سعيد يا كينج.

محمود حمدي الونش: عيد ميلاد سعيد.

الزمالك أحمد سيد زيزو عيد ميلاد أحمد سيد زيزو
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