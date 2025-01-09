في ذكري وفاته.. 10 معلومات مثيرة عن حمادة إمام "الثعلب"

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كتب- محمد عبدالهادي:

حمادة إمام، الملقب بـ"ثعلب الزمالك"، هو أحد أبرز أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية، والذي يمتلك مكانة خاصة داخل قلوب جماهير القلعة البيضاء.

وتمر اليوم الذكرى التاسعة لوفاة حمادة إمام، بعدما غادر عالمنا في التاسع من شهر يناير في عام 2016.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن الاسطورة حمادة إمام الملقب بالثعلب.

نشأة حمادة إمام في عائلة كروية

وُلد حمادة إمام في 28 نوفمبر 1943 في القاهرة، والده هو يحيى إمام، حارس مرمى الزمالك السابق وأحد نجوم الكرة المصرية في ثلاثينيات القرن الماضي، تأثر حمادة بوالده منذ الصغر، مما جعله يعشق كرة القدم وتربي في بيت كروي.

بداية مشوار حمادة إمام مع الزمالك

بدأ حمادة إمام مشواره مع ناشئي الزمالك عام 1957، وسرعان ما أثبت موهبته الكبيرة التي أهلته للانضمام إلى الفريق الأول عام 1958.

مسيرة حمادة إمام الكروية مع الزمالك

لعب حمادة إمام في صفوف نادي الزمالك منذ نهاية الخمسينيات وحتى منتصف السبعينات، تميز بمهاراته الفردية وسرعته الفائقة، وأصبح أحد أبرز لاعبي الفريق في عصره.

حمادة إمام ولقب الثعلب

لقب الراحل حمادة إمام بـ "ثعلب" الزمالك، وجاء هذا الإسم بسبب مهارته وذكائه في الملعب وسرعته في المراوغة، مما شبهه زملاءه بالثعلب، وأطلق عليه هذا اللقب.

أشهر مباريات حمادة إمام مع الزمالك

من أشهر مبارياته كانت ضد ويست هام الإنجليزي عام 1966، حيث سجل ثلاثة أهدافًا رائعة "هاتريك" وأبهر الجمهور بأدائه.

حمادة إمام يشارك في مباراة بأوامر حربية

في عام 1960، كان حمادة إمام مع والده في غزة، وهناك مباراة بين الزمالك والأهلي بنهائي كأس مصر للشباب، وبعدما حلم المشير عبدالحكيم عامر بعدم تواجده، أمر بإرسال طائرة خاصة له.

وبالفعل هبط حمادة إمام من الطائرة لأرض الملعب ونجح في تسجيل 5 أهداف في فوز الزمالك على الأهلي بنتيجة 6-1.

حمادة إمام يشارك في حرب أكتوبر

لم يقتصر دور حمادة إمام على الملعب، حيث كان ضابطًا بالقوات المسلحة وشارك في حرب أكتوبر 1973، وأعلن اعتزاله في 1974.

حمادة إمام يقتحم التعليق الرياضي

عُرف حمادة إمام بأسلوبه المميز في التعليق الرياضي، حيث جمع بين التحليل الفني وروحه الفكاهية، مما جعله محبوبًا من الجماهير.

المناصب التي تولاها حمادة إمام عقب الاعتزال

شغل الراحل حمادة إمام مناصب عدة في الزمالك واتحاد الكرة، وكان نائبًا لرئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

تاريخ وفاة حمادة إمام

رحل حمادة إمام عن عالمنا في 9 يناير 2016، لكنه بقي رمزًا خالدًا في تاريخ الزمالك والكرة المصرية.