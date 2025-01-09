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كتب- يوسف محمد:

أثار نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبد الغني، حالة واسعة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما تم التحفظ عليه، لقيادته سيارة دون لوحات معدنية، بميدان مصطفى محمود في المهندسين.

ويمتلك مجدي عبد الغني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق جماهيرية كبيرة، لما قدمه في مشواره كلاعب كرة قدم سواء في مصر أو خلال فترة احترافه في الدوري البرتغالي، بجانب وجوده كعضو في اتحاد الكرة المصري.

ويعد مجدي عبد الغني من نجوم كرة القدم، الذين تسلط عليهم الأضواء بشكل دائم ومستمر، لمعرفة التفاصيل المختلفة عن حياته من كافة الجوانب، سواء كانت متعلقة بكرة القدم أو ترتبط بتفاصيل الحياة الشخصية العملية خارج مجال كرة القدم.

ثروة مجدي عبد الغني

وعلى الرغم من ممارسة مجدي عبد الغني لكرة القدم، خلال فترة لم يكن لاعبي كرة القدم خلالها، يتقاضون مقابل مادي كبير، إلا أن عبد الغني يعرف بامتلاكه ثروة كبيرة وضخمة.

وكان مجدي عبد الغني، كشف في أكتوبر 2024 خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية، امتلاكه ثروة تصل إلى مليار جنيه و3 محطات للوقود.

وقال عبد الغني في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "لدي ثروة تقدر بمليار جنيه، بجانب امتلاكي 3 محطات للوقود".

وأضاف: "مش محتاج أطلع في برامج، لكن البحر يحب الزيادة والحمدلله الحسد لا يقلقني".

وكشف عبد الغني في تصريحات سابقة له، في برنامج "الكورة مع فايق": "الإعلام بالنسبة ليا هواية مش فلوس".

وأكمل: "عند عودتي من البرتغال أنا وأخواتي، شغلنا مصنع الطوب بتاع أبويا وكان الإنتاج كبير وبعدها اشتغلت في العربيات وبعدين في المقاولات".

أرقام مجدي عبد الغني مع الأهلي ومنتخب مصر

وشارك مجدي عبد الغني رفقة الأهلي في 228 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 38 هدفًا، بجانب تحقيقه 18 لقبًا رفقة المارد الأحمر، بواقع 8 ألقاب لبطولة الدوري المصري، 5 بطولات لكلاً من كأس مصر ودورى أبطال أفريقيا.

وعلى الصعيد الدولي شارك عبد الغني رفقة الفراعنة، في 50 مباراة دولية، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف، حقق لقب أمم أفريقيا رفقة الفراعنة عام 1986.

وخلال رحلة احتراف عبد الغني في فريق بييرا البرتغالي، الذي انضم إليه في عام 1988، شارك في 107 مباراة بقميص الفريق البرتغالي، سجل خلالهم 17 هدفًا.