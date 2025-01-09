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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد نادي الزمالك لإجراء تغييرات في تشكيلته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بهدف تعزيز صفوف الفريق وتحقيق نتائج أفضل في المنافسات المقبلة. ونستعرض كل ما تريده عن صفقات الزمالك2025.

بجانب التدعيمات التي ينوي مجلس إدارة النادي إبرامها، هناك عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم في الفترة القادمة، وهو ما سنعرضه في السطور التالية

صفقات الزمالك2025

قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم من الزمالك

سيف الدين الجزيري.. بات من اللاعبين الراحلين بشكل رسمي، بعدما جمع متعلقاته أمس الأربعاء، حسبما أكد مصدر داخل النادي، وذلك بعد انتهاء تعاقده بشكل رسمي مع الفارس الأبيض.

سيدي نداي.. حيث كشف مصدر لمصراوي أن اللاعب بات قريبًا من الرحيل لعدم مشاركته مع الفريق.

وأكد المصدر أن كريستيان جروس مدرب الزمالك لا يمانع من رحيله على سبيل الإعارة، ليتمكن من الحكم على مستواه واتخاذ القرار النهائي باستمراره أو الرحيل بشكل نهائي.

حسام عبدالمجيد.. أكد مصدر لمصراوي أن اللاعب تلقى عرضًا خارجيًا في الفترة الماضية، وأن إدارة النادي لا تمانع في رحيله حال وصول عرض يليق بالنادي.

محمد شحاتة.. علم مصراوي من مصدر بالزمالك، أن شحاتة تلقي عرضًا من فريق الفتح السعودي للحصول على خدماته، والذي يدربه مدرب الفريق السابق جوزيه جوميز.

وأوضح المصدر أن العرض المقدم للاعب وصل لـ2 مليون دولار.

أحمد السيد زيزو.. رغم تأكيد والد زيزو لمصراوي على رغبة نجله في الاستمرار مع الفريق، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم تعلن إدارة النادي تمديد تعاقده، وبالتالي سيصبح لاعبًا حرًا بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأي فريق في شهر يناير الجاري.

صفقات الزمالك في يناير

كشف مصدر لمصراوي أن إدارة نادي الزمالك دخلت في مفاوضات جادة مع المهاجم الغاني كوادي أوبوكو، لاعب فريق مونتريال الكندي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري كريستيان جروس أبدي موافقته على اللاعب، بعدما تم عرضه عليه وأبدى إعجابه به.

محمود جهاد لاعب وسط فاركو.. صرح أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو في تصريحات تلفزيونية، أن النادي لا يقف في طريق أي لاعب، وأنه لا يمانع انتقاله لنادي الزمالك أو أي فريق أخر.