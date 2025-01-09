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تفاصيل صورة أثارت جدلًا عن علاقة إمام عاشور ومنى فاروق.. إليك الحقيقة

08:33 م الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يمنح قميصه لعدد من ناشئ القلعة الحمراء
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    منى فاروق إمام عاشور
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    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يوضح سبب احتفاله بالبالون
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور وابنته
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور (7)
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    احتفال إمام عاشور (3)
  • عرض 23 صورة
    احتفال إمام عاشور (5)
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 23 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
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تداولت صورة ظهر فيها لاعب النادي الأهلي حاليًا والزمالك سابقًا إمام عاشور، لتثير الجدل عن دخولهما في علاقة عاطفية، بل تطور الأمر إلى أنهما تزوجًا وأقاما حفل زفاف في أحد فنادق القاهرة.

حقيقة علاقة إمام عاشور ومنى فاروق

في لقاء سابق، قالت منى فاروق، إن صورة انتشرت لها مع إمام عاشور مع أصدقاء آخرين، فتردد وانتشر أنهما في علاقة عاطفية، لكن الحقيقة، أنها مجرد صديقته فقط.

وأضافت: "إمام عاشور لاعب محترم جدًا، وهو صديق مشترك مع أصدقاء آخرين، ودي صورة في كافيه أثناء تصوير مسلسل الأب الروحي، لكن مفيش أي ارتباط بيني وبين إمام".

ماذا قالت منى فاروق عن إمام عاشور؟

الجدل عاد مؤخرًا، بعدما خرجت منى فاروق في مقطع فيديو، لتتحدث عن علاقة قديمة جمعتها بلاعب، لم تذكر أو تشير إلى أي تفاصيل عنه، وأضافت: "فيه مطقع مسرب لبنت، ذكرت اسمة صراحة، وهي متعرفش عني حاجة، وأنا ضد إني اتكلم، لكن أكيد المريض نفسي هو اللي تكلم عليا، وأكيد هو فهمها إني بحبه وبطارده، رغم إني مدياله بلوك".

ولفتت إلى أنه بعد زواجه طلب "نتصاحب" وطاردني فترة طويلة في الساحل الشمالي، ورغب في التقرب من والدتي، وحاول إقناعي بالزواج.

وتساءلت: "لاعب الكورة دي مينحبسش ليه، أنا رفضته لفارق السن بينا، لكنه مصر، رغم إني تخطبنا لم الموضوع مستمرش كتير، لإن شخصيته مليانة عيوب خطيرة، بتاع نسوان، قليل أدب، بيشرب، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه".

ستوري إمام عاشور

ما زاد الأمر جدلًا، أن إمام عاشور لاعب الأهلي الحالي، نشر "ستوري" إنستجرام 6 يناير 2025، كتب فيها: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قال فينا ما ليس فينا، ونسب إلينا ما لم نفعل، وتجاوز في حقنا، وأنكر ما فعلنا من خير، حسبنا الله فيمن آذانا، حسبنا الله فيمن تبلى علينا وأفترى، حسبنا الله فيمن تحدث عنا بكل سوء، ومن فعل معنا ما يطفينا، حسبنا الله فيمن كذب علينا ومن أدعى أننا ظالمون".

الجمهور ربط بين تصريحات منى فاروق و"ستوري" إمام عاشور، لكن لا توجد أي تصريحات مؤكدة أو غير مباشرة عن وجود علاقة بينهما في أي وقت سابق، سواء منهما أو عن طريق مقربين. ما ينفي كل الشائعات التي تربط ببينهما.

زوجة إمام عاشور

وتزوج إمام عاشور من ياسمين حافظ في 2023، ورزقا بابنتهما "كتاليا" التي وجه إليه احتفاله الأخيرة بالبالونة البيضاء.

واحتفل إمام بالبالونة البيضاء بعدما أحرز هدفًا في مرمى سموحة، في مباراة الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد.

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