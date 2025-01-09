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كتب- محمد عبد الهادي:

يستعد النادي الأهلي لإجراء تغييرات كبيرة في صفوف فريق كرة القدم، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تشير التقارير إلى أن المدرب السويسري مارسيل كولر يعتزم تعزيز الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مما يستدعي رحيل عدد من اللاعبين الحاليين.

صفقات الأهلي الجديدة

قائمة اللاعبين المحتمل رحيلهم عن النادي الأهلي 2025

محمود عبد المنعم "كهربا".. أكد مصدر أن نادي السويحلي الليبي في مراحل متقدمة للحصول على خدمات اللاعب محمود كهربا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي هذا القرار بعد موافقة المدرب السويسري مارسيل كولر على رحيله بعد رغبته في التعاقد مع مهاجم أجنبي.

عمرو السولية.. أكد وليد الترهوني المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، أن فريقه دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب عمرو السولية، وأن المفاوضات جارية مع النادي الأهلي للحصول على خدماته.

وأكد الترهوني في تصريحات إعلامية لقناة أون تايم سبورت، أن الفريق الليبي يسعى في ضم أكثر من لاعب بالنادي الأهلي، يأتي على مقدمتهم عمرو السولية ومحمود كهربا.

حسين الشحات.. أوضح مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفترة الماضية شهدت تواصل مسؤولي نادي الخور القطري، لضم اللاعب حسين الشحات في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر، أن التواصل كان شفويًا ولم يصل للعرض الرسمي حتى الأن، والنادي القطري يسعى في ضمه على سبيل الإعارة واللاعب أبدى موافقته.

أكرم توفيق.. علم مصدر بمصراوي أن أكرم توفيق يمتلك عرضًا رسميًا من نادي الشمال القطري، وأن اللاعب أبلغ إدارة النادي الأهلي برغبته في الرحيل ومناقشة العرض الذي يمتلكه.

وأكد المصدر أن الفترة الجارية تشهد مفاوضات مكثفة مع اللاعب للوصول إلي حل، سواء بتخفيض مطالبه المالية والاستمرار مع الأهلي، أو الموافقة على عرض نادي الشمال.

بيرسي تاو.. أكد مصدر لمصراوي، أن اللاعب الجنوب إفريقي بيرسي تاو، على أعتاب انضمامه رسميًا لصفوف نادي الخور القطري، بعد وصول عرض رسمي للاعب.

وأوضح المصدر أن اللاعب ينتهي تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم، وأبدي موافقته بالرحيل وخوض التجربة بالدوري القطري.

صفقات الأهلي الجديدة في يناير2025

نجح الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب حمدي فتحي، وذلك علي سبيل الإعارة خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ويأتي ضم اللاعب، ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ويفاوض الأهلي في الفترة الحالية اللاعب محمد عبدالمنعم، المحترف في صفوف نيس الفرنسي، حيث أكد مصدر لمصراوي، أن النادي الأهلي تواصل بالفعل مع اللاعب لمعرفة رأيه.

وأكد المصدر أن اللاعب أبدى موافقته ولا يمانع من العودة للأهلي، خاصة في ظل اقترابه للمشاركة في مونديال الأندية.

أكد مصدر لمصراوي أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح بات قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي، موضحًا أن الخطيب رئيس النادي الأهلي تواصل بالفعل مع نادي الشمال القطري لضم اللاعب.