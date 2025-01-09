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تحفظت قوات الأمن المصرية، على نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبد الغني اليوم، بسبب قيادته سيارة دون لوحات معدنية.

وخلال وجود نقطة ارتكاز مروري، بميدان مصطفى محمود في المهندسين، تلاحظ مرور سيارة ملاكي دون لوحات معدنية ليتبين أن قائد السيارة هو نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق مجدي عبد الغني، ليبرر عبد الغني عدم وجود لوحات، بإن السيارة جديدة ولم يتم استخراج رخصة القيادة الخاصة بها.

أبرز أزمات مجدي عبد الغني في المحاكم

وتعرض مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي، للعديد من الأزمات المشابهة لهذا الأمر، في الفترة الأخيرة، أبرزها وجود أكثر من قضية ضده، لاتهامه بالامتناع في منح أقاربه حصتهم من الميراث.

وفي سبتمبر 2024، قضت محكمة جنح الدقي، بحبس مجدي عبد الغني لاعب النادي الأهلي لمدة سنتين مع الشغل، في القضية رقم 8792 لسنة 2024 جنح الدقي، بعد اتهامه بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه.

عائلة مجدي عبد الغني

ومرت أزمة مجدي عبد الغني وأقاربه بشأن الميراث بأكثر من مرحلة، حيث صدرت عدة أحكام جنائية بإدانة نجم الأهلي السابق، لعدم تسليمه الحصص الميراثية، والتي تتمثل في محطات وقود وأراضي خاصة بالتركة.

وكانت محكمة الدقي في أكتوبر 2020، قررت الحكم على مجدي عبد الغني بالحبس لمدة عام مع وجود غرامة مالية وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث لأقاربه.

واستمرت هذه الأزمة، تلاحق نجم منتخب مصر السابق، حيث في عام 2021 أصدرت محكمة قامت محكمة جنح الدقي حبس عبد الغني لمدة عام وتغريمه 100 ألف جنيه، فيقوم بمعارضة على الحكم ويتم تأييده في المعارضة.

وكان يناير 2023 شاهدًا، على حكم آخر ضد مجدي عبد الغني، 50 ألف جنيه تعويضًا مبدئيًا، لامتناع عبد الغني عن تقديم الميراث لأقاربه.