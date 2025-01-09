ماذا قالت منى فاروق عن إمام عاشور وشائعة ارتباطهما؟ (صور)

من الشائعة إلى ستوري.. 13 صورة والقصة الكاملة لأزمة إمام عاشور ومنى فاروق

قالت الفنانة منى فاروق عن إمام عاشور بعد تدوال أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها دخلت معه في علاقة عاطفية: "فين دول معزمونيش ليه".

حقيقة ارتباط منى فاروق وإمام عاشور

وتداولت هذه الأنباء أثناء وجود إمام عاشور في نادي الزمالك، لكنها تجددت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعيد نشر مقطع فيديو تتحدث فيه عن هذه المزاعم

كما تردد أنها تزوجا وأقاما حفل زفاف في أحد فنادق القاهرة، فرد في لقاء صحفي: " ارتبطت بـ 7 السنة اللي فاتت، ولأ، محصلش، يعني أنا العروسة".

وتابعت في تصريحاتها: "إمام عاشور لاعب كبير، وفيه بينا أصدقاء مشتركين، وهو أصغر مني على فكرة، وهو شخصية جميلة ومحترمة الحقيقة، والشائعات بتطلع عني على طول".

وواصلت: "أنا مرتطبتش بيه، هو ليه كل شخص يمر بأزمة يقولوا ارتبط بمنى فاروق، وبكرر أنا مرتبطتش بإمام عاشور".

وانتشرت صورة تجمع بين الحضري وإمام عاشور وعدد من الفنانين، وذلك أثناء تجمعهم في تصوير إحدى حلقات مسلسل "الأب الروحي"، وأضافت: "كنا في كافيه بتاع كريم عبد الخالق الممثل، وكريم صديق إمام عاشور، وده كان في شهر رمضان، وكريم أخويا وإمام أخويا، والحضري أخويا الكبير، بستغرب إني لما أنزل صورة معاه يقولوا إني مرتبطة بيه".

زوجة إمام عاشور

تزوج لاعب نادي الأهلي والزمالك سابقًا، من ياسمين حافظ، التي تخرجت في الأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري.

وتمت خطبة إمام عاشور وياسمين حافظ في يناير2023، وتزوجا في مارس 2023.

يذكر أن إمام عاشور أثار جدلًا واسعًا باحتفاله بالبالونة البيضاء بعد إحرازه هدفًا في مرمى سموحة.

وخرج إمام عاشور بعد المباراة موضحًا أن الاحتفال يقصد به ابنته "كتاليا".