بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

كتب - يوسف محمد:

تتجه الأنظار دائمًا عند ذكر اسم بيلينجهام في ملاعب كرة القدم، إلى نجم وسط ريال مدريد ومنتخب إنجلترا جود بيلينجهام، الذي يعد أحد أهم وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم، خلال الفترة الحالية.

وعلى الرغم، من تمتع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام بشعبية كبيرة وطاغية، بين كل محبي وعشاق كرة القدم في العالم، إلا أنه يوجد بيلينجهام آخر ولكن في الدرجة الثانية الإنجليزية، وهو الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام، جوبي بيلينجهام صاحب ال 19 عاماً والذي يشارك رفقة فريق سندرلاند الإنجليزي بدوري الدرجة الثانية.

من هو جوبي بيلينجهام شقيق جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد؟

ويبلغ جوبي بيلينجهام، الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام من العمر 19 عامًا، فهو من مواليد 23 سبتمبر 2005.

وبدأ جوبي مشواره في كرة القدم، من أكاديمية فريق برمنجهام سيتي الإنجليزي، ليتم تصعيده إلى فريق تحت 18 عامًا بالنادي في عام 2021.

وتم تصعيد جوبي بيلينجهام للفريق الأول، إلى برمنجهام في سبتمبر 2022، الذي شارك معه في 26 مباراة بمختلف البطولات ولكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

وفي يوليو 2023 انتقل جوبي إلى صفوف فريق سندرلاند، في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، الذي يشارك في صفوفه حتى الأن.

وشارك جوبي رفقة سندرلاند في 70 مباراة حتى الآن، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وعند انتقال جوبي إلى صفوف فريق سندرلاند، طالب أن يتم وضع اسمه الأول على القميص وليس اسم العائلة "بيلينجهام"، الذي أصبح يقترن ويرتبط بشكل أكبر بشقيقه جود نجم ريال مدريد.

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