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بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

06:59 ص الخميس 09 يناير 2025
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول وريال مدريد_Easy-Resize.com
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول_Easy-Resize.com
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول_Easy-Resize.com
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول وريال مدريد_Easy-Resize.com
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أشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، خلال الأيام الماضية، إلى احتمالية دخول النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني في علاقة عاطفية مع المطربة الإسبانية أيتانا موراليس.

وذكر صحيفة "ماركا" الإٍسبانية، أن النجم الإنجليزي قد يكون على علاقة مع المطربة أيتانا صاحبة الـ 25 عامًا.

من هي أيتانا موراليس حبيبة بيلينجهام الجديدة؟

تبلغ أيتانا من العمر 25 عامًا، فهي من مواليد 27 يونيو عام 1999 في منطقة سانت كليمنت بإقليم كتالونيا بإسبانيا.

ونجحت صاحبة الـ 25 عامًا في اكتساب شهرة كبيرة، بعد حصولها على المركز الثاني في برنامج مسابقات المواهب الإسباني في عام 2017.

وفي عام 2019، أصدرت أيتانا ألبومها الأول وهو "Spoiler"، بعدما قامت في 2018 بتوقيع عقد مع شركة، "Universal Music Spain".

وكانت أيتانا في وقت سابق على علاقة بالمطرب الكولومبي الشهير سيباستيان ياترا، قبل انفصالهما في أغسطس من عام 2024.

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